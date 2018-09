Linda Raimondo, da Torino a Húsavík per addestrarsi come un astronauta

La 19enne torinese selezionata per il Geospace Astronaut Training in Islanda dal 20 al 23 settembre

Parla russo e inglese. Sulla scrivania ha i libri di Fisica, facoltà che ha appena cominciato a frequentare a Torino. E in testa ha un sogno: diventare astronauta – i suoi modelli sono Valentina Tereskova e Samantha Cristoforetti – e magari essere la prima donna a mettere piede su Marte. Linda Raimondo, 19 anni, è una brillante studentessa torinese, selezionata insieme alla ricercatrice di Astrofisica, Claudia Antolini per rappresentare l’Italia alla prima edizione del Geospace Astronaut Training, il programma che simula lo stesso tipo di addestramento svolto dagli astronauti delle missioni Apollo, che si terrà a Húsavík, in Islanda dal 20 al 23 settembre 2018.

IL GEOSPACE ASTRONAUT TRAINING

“Non so ancora cosa ci faranno fare nel programma di addestramento. So che andremo in giro per delle cave, faremo trekking, andremo in barca e soprattutto assisteremo a delle lezioni di astrobiologia e vulcanologia tenute da professori di Cambridge” spiega Linda. Il Geospace Astronaut Training, parte integrante del Festival degli esploratori, vuole celebrare il 50esimo anniversario del primo volo intorno alla Luna del programma Apollo nel 1968 e il primo sbarco umano nel 1969.

COME CON LA MISSIONE APOLLO

Linda e le sue colleghe, tutte donne, si alleneranno in alcune delle stesse aree utilizzate per l’addestramento dagli astronauti delle missioni Apollo tra il 1965 e il 1967 e inoltre esploreranno nuovi siti tra cui una delle grotte di lava più grandi d’Islanda e una delle aree geotermiche più attive al mondo. “Non mi voglio illudere – ha concluso la giovane aspirante astronauta italiana – perché so che la selezione è durissima e sono pochi quelli che riescono a farcela ma se dovessi fallire in questo mio sogno mi piacerebbe comunque lavorare all’Esa come scienziato, in particolare come fisico”.