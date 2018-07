L’INDISCREZIONE. Ronaldo alla Juve, forse già il 7 luglio la presentazione allo Stadium

Sette. Come il numero di Cristiano Ronaldo. Sette, come CR7, l’asso portoghese del Real. E il 7 luglio (non a caso settimo mese dell’anno) potrebbe anche essere (il condizionale è d’obbligo) la data buona per la Juventus, per presentare il colpo del secolo ai propri tifosi.

PRESENTAZIONE IL 7 LUGLIO ALLO STADIUM?

Il 7 luglio, infatti, a voler dar retta ai rumors che si fanno, di ora in ora, sempre più insistenti, sarebbe il giorno individuato dal club di Vinovo per mostrare finalmente Cristiano Ronaldo con la casacca bianconera. Sarebbe già stata scelta anche la sede per la presentazione: l’Allianz Stadium. Il bagno di folla sarebbe garantito. I tifosi possono continuare a sognare. Il colpaccio si avvicina…

