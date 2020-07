Lindsey Van der Hoeven, la bella olandesona

Il suo nome assomiglia a uno scioglilingua, piuttosto difficile per i canoni nostrani: Lindsey Van der Hoeven. Non a caso su Instagram si fa chiamare Linnebel, un nomignolo decisamente più comprensibile per i suoi followers, peraltro sempre più numerosi.

Bella lo è davvero, anzi bellissima. Il frutto meraviglioso e decisamente appetitoso di un assortito mix di culture, sintesi sublime e intrigante di quello che una volta era l’impero coloniale olandese.

Non a caso, uno dei soprannomi che le sono stati appiccicati addosso dal popolo del web è fin troppo scontato: “bella olandesona”. Ammirando l’imponenza delle sue curve, non è difficile ricostruirne l’origine.