Linea 16 – Prendi il tram e scendi alla fermata del gusto

Una passione profonda cresciuta negli anni tanto da diventare adesso anche un lavoro. Nasce così il Linea 16 Café Restaurant che ha inaugurato da poco la sua vita in via Valperga Caluso 8/bis grazie a un progetto fortemente voluto da Alessandro Di Bernardo e dal suo socio Marco Antonello Cianciolo:

«Da tempo gestisco un bar tabaccheria in zona, ma negli ultimi sei anni mi sono dedicato anima e corpo alla cucina, sempre spinto dalla curiosità di scoprire mondi nuovi e ricercare soltanto le eccellenze in questo campo. Oggi sento di essere pronto per questo passo e con l’aiuto prezioso di un socio ho deciso di mettermi in gioco con questo progetto: un ristorante che facesse anche caffetteria, proponendo lungo tutto l’arco della giornata prodotti di altissima qualità».

Il primo passo è stato quello di allestire il locale, che ha preso il nome da una delle linee tramviarie più note di Torino e l’unica che abbia un percorso circolare da Borgata Lesna al Valentino (richiamata anche con il suo percorso sul bancone) e inaugurare la parte dedicata al bar, con la cucina aperta a pranzo per servire piatti espressi, come è tipico a quell’ora. Dal 14 aprile, con la serata dedicata all’inaugurazione ufficiale del ristorante e un doppio menù degustazione a base di carne e di pesce, partirà anche ufficialmente il programma serale: 42 posti (in attesa del déhors), un menù che spazia tra diversi tipi di cucina ma con un obiettivo preciso:

«Vogliamo proporre piatti non classici, che siano tutti nostri e non repliche di altro che si può trovare altrove. Chi li assaggia dovrà ricordarsi che è successo qui e soltanto qui può tornare a gustarli. Proprio per questo da mesi sto viaggiando alla ricerca dei migliori fornitori di materie prime che devono riflettere la mia idea di cucina, cioè il massimo nel loro genere».

Al Linea 16 Café Restaurant la prenotazione sarà gradita, ma non obbligatoria.

Contatti: 320.8049145.