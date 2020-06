L’infezione della malavita

C’è un’infezione che nel tempo potrebbe essere ancora più pericolosa di quella indotta dal virus cinese. E si chiama criminalità, declinata proprio come ci hanno insegnato le grandi inchieste della magistratura: mafia, ‘ndrangheta, camorra. Criminalità di terza, quarta generazione, con la faccia pulita. Picciotti che hanno studiato e preferiscono il pc alla lupara ma che sanno insinuarsi, proprio come i loro padrini, nei territori più fragili.

Vanno a caccia di consenso e sfruttano la povertà per fare proseliti e acquisire la manovalanza che poi diventa essenziale nelle scalate alle piccole e medie aziende pulite, ma con scarso credito o semplicemente in difficoltà. Un’infezione che la crisi scatenata dalla lunga chiusura delle attività ha reso più pericolosa per l’evoluzione degli equilibri del territorio.

Perché mafia, ‘ndrangheta, camorra e altro ancora non ha dimenticato -e non dimenticheranno mai – la loro attività principale, ossia il traffico di droga, il gioco d’azzardo, l’usura e l’estorsione. Il virus ci ha resi più fragili, e i ritardi degli aiuti di Stato che in molti quartieri hanno abbandonato chi è senza una occupazione stabile, o con un lavoro nell’economia sommersa, hanno accelerato il fenomeno di penetrazione della malavita.

Già esistono segnali non trascurabili di prestiti a imprenditori, commercianti, ristoratori. Usura che poi si trasforma in partecipazione societaria e infine in totale subentro dei nuovi padroni, abili persino nel creare “un’assistenza interessata” nelle zone più povere. Così l’infezione è completa, subentra alla componente economica preesistente e contagia quella sociale, magari offrendo cibo e piccoli aiuti in denaro.

Un’emergenza che diventa ora, con le riaperture delle attività ancora più pericolosa. È adesso che i mafiosi cominciano la loro invasione acquistando con pochi spiccioli i frutti del lavoro di una vita.

