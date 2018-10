L’informazione va premiata

Quarto Potere. Quel film magnifico scritto, diretto, prodotto e interpretato da Orson Welles, nel 1941, deve esserci rimasto davvero nel cuore se, per la nostra Fondazione, abbiamo scelto lo stesso nome. Decidendo, come è giusto che sia per una istituzione senza alcun fine di lucro, di impegnarci nella tutela dei valori della formazione giovanile e del pluralismo dell’informazione nella Regione Piemonte. In questo ambito la Fondazione ha lanciato l’iniziativa di creare il “Premio Quarto Potere 2018”, dedicato a personalità che si sono distinte nel mondo della comunicazione, dando vigore ai diversi filoni dell’informazione e della comunicazione, con le loro opere, la loro professione o anche semplicemente svolgendo con impegno e costanza il loro lavoro nella diffusione delle notizie locali, linfa insostituibile per chi vive sul territorio. Senza dimenticare la nostra storia, che narra in particolare le trasformazioni della società e le conoscenze artistiche che, nella nostra terra, hanno davvero grandi maestri. Una giuria composita che attraversa le professioni, non solo il giornalismo, sta vagliando i candidati, che si sono distinti nei loro diversi campi d’azione professionale. In sintesi verrà assegnato il Premio per la “Libera Informazione nei suoi principi e valori”; il Premio per l’impegno nella “Diffusione delle notizie sul Territorio”; il Premio per “Lo Studio e l’Approfondimento sulla Storia Locale”; il Premio per la “Divulgazione della Cultura e dell’Arte”. Sono allo studio anche l’istituzione di borse di studio, concorsi e premi, oltre alla promozione di attività giornalistiche di informazione e di cronaca.

Particolare attenzione viene posta soprattutto sulla formazione dei giovani, tenendo conto delle esperienze già fatte, e con successo, nelle redazioni con la formula dell’alternanza “scuola-lavoro” che ha il merito di aprire a numerosi studenti le porte delle redazioni sia cartacee che web. Iniziative che devono essere sostenute con forza da numerose istituzioni al cui fianco non poteva mancare la “Fondazione Quarto Potere”. Entro breve la Giuria darà il proprio responso e indicherà i nomi dei vincitori dei premi che costituiscono la prima pattuglia di meritevoli di una tradizione che continuerà nel tempo.

Parallelamente la Fondazione è stata e sarà costantemente impegnata sul sociale verso persone, famiglie, comunità e popolazioni colpite da sciagure individuali o calamità collettive, con l’impegno di mettere a disposizione strumenti e opere per alleviare o migliorare le condizioni di vita dei singoli.