«L’infrared può fare le multe solo a chi passa con il rosso»

Le multe dell’infrared sono lecite, ma soltanto per le infrazioni semaforiche. E’ questa una delle ragioni alla base di una recente decisione del giudice di pace di Torino che ha annullato un verbale della polizia municipale di Moncalieri. E la sentenza, emessa l’8 gennaio, a quanto pare sta facendo il giro dei comandi della polizia municipale della provincia. Perché questi occhi elettronici che castigano (giustamente) chi brucia il rosso stanno spuntando un po’ ovunque. E se il principio stabilito per questo caso dovesse consolidarsi, rischierebbe di venir meno un’importante voce di entrata per le casse di diversi Comuni.

Oggetto del contendere, nel ricorso promosso dall’avvocato Franco Catanzariti, era un verbale in cui si contestava il mancato rispetto della segnaletica orizzontale. E a supporto della multa c’erano le immagini riprese dall’infrared in fondo alla discesa di viale del Castello. Nel raggio d’azione dell’occhio elettronico ci sono due corsie. Una per chi prosegue la marcia e si immette in corso Torino verso il capoluogo, l’altra riservata a chi svolta a sinistra. L’automobilista ha imboccato quest’ultima e poi ha proseguito dritto. Click. L’infrared ha immortalato tutto e l’automobilista si è visto recapitare una multa da 56 euro che, probabilmente avrebbe pure pagato, non ci fosse stata la sanzione accessoria. Quei due punti decurtati dalla patente che possono valere molto più di qualche decina di euro.

«Per la violazione contestata – la tesi di Catanzariti – deve considerarsi illegittimo l’impiego di strumenti di rilevazione elettronica finalizzato ad altro scopo, e nella specie all’accertamento delle sole infrazioni semaforiche, anche in ragione della mancata possibilità di accertare l’effettivo accadimento dei fatti conseguente alle condizioni del traffico e alla presenza di altri veicoli». E l’opposizione, ha ritenuto il giudice, va accolta. Perché «il verbale impugnato si limita a imputare al ricorrente il mancato rispetto della segnaletica orizzontale» senza precisare «quale prescrizione della segnaletica orizzontale presente in loco sarebbe stata violata». E «risulta in ogni caso dalla documentazione prodotta che l’impianto è adibito al controllo elettronico delle infrazioni semaforiche e pertanto esclude l’accertamento di altre violazioni».