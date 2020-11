L’inganno dei social

Ormai siamo spiati e catalogati in tutti i modi. Dalle tessere fedeltà alle telecamere a riconoscimento facciale, dalle nostre attività sui social alle nostre ricerche su Google, dalla carta di credito al telepass, dallo smartphone alla fattura elettronica… Il business del futuro sono i big data, e i più lesti a organizzarsi per catturarli e venderli a chi sa usarli a scopo commerciale o politico sono stati i social network. Chi li frequenta, però, avrà notato che l’algoritmo che decide cosa deve passare sul ‘nastro’ principale che vediamo tende a farci interagire con chi la pensa come noi. Così aumentano i like, miele dei narcisi, e diminuiscono le critiche, spine sotto le unghie. Zuckerberg ci ha preparato un confortevole salotto virtuale dove si pensa più o meno tutti allo stesso modo, riservando altri salotti altrettanto confortevoli a chi la pensa diversamente. Così, anche avendo in teoria migliaia di ‘amici’ su Facebook si finisce per interagire sempre con gli stessi, tutti in armonia. Pian piano l’algoritmo legge e allontana i dissidenti, per illuderti che il mondo la pensi come te, che tutti ti stimino, così ti fidelizzi e non abbandoni il gioco feisbucchiano. In realtà ciò succede da sempre, nel mondo reale. Dalla malleabilità giovanile (che permette di fare in fretta amicizie solide anche con chi non la pensa come noi) si passa all’indurimento senile (quando non fai più nuove amicizie profonde perché ti irrita essere contraddetto, non vuoi più metterti in gioco e vivi di abitudini). Zuckerberg lo sa e ci tiene al calduccio, illudendoci di riuscire a trovare ancora nuovi amici “nonostante i giovani”. Meno male che, per capirli, ho i miei nipoti e i loro amici…

collino@cronacaqui.it