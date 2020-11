Lingotto, estorsioni e minacce: ristoratore denuncia il suo aguzzino e lo fa arrestare [VIDEO]

L'imprenditore ha raccontato ai carabinieri di essere taglieggiato da gennaio: in manette un 32enne

In dieci mesi ha pagato 1800 euro

Era ormai esasperato, si è confidato con una pattuglia di carabinieri e ha denunciato il suo estorsore, facendolo arrestare. Protagonista della vicenda un ristoratore torinese, esercente nel quartiere Lingotto.

Martedì 10 novembre i militari della Compagnia Torino Mirafiori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un albanese di 32 anni, residente nel capoluogo ritenuto responsabile di estorsione continuata ai danni del ristoratore in questione, che conosceva da tempo.

In particolare, il 32enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile di sei episodi delittuosi distinti, che gli hanno fruttato complessivamente la somma di 1800 euro. Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima che, viste le continue richieste di denaro, ha deciso di rivolgersi a una pattuglia di carabinieri impegnata in un posto di controllo.

Dal primo accenno formulato ai militari, l’indagine è cresciuta consentendo di sviluppare un quadro più ampio, delineando non solo i contorni della vicenda raccontata dall’uomo, ma anche e soprattutto l’escalation di intimidazioni, finalizzate a ottenere continue consegne di somme di denaro tra i 200 e i 400 euro, avvenute tra il mese di gennaio e il mese di ottobre di quest’anno, mediante reiterate minacce di morte o di danneggiamento del locale.

Tali pressioni, nel tempo, sono divenute via via sempre più frequenti e veementi, sino al momento in cui l’imprenditore ha trovato il coraggio di denunciare il suo estorsore all’Arma dei Carabinieri.