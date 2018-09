Lino Barbero Parrucchiere – Due generazioni di forbici d’oro

Tradizione e modernità viaggiano a braccetto da Lino Barbero Parrucchiere, aperto quattro anni fa da Giacomo Barbero per chiudere un cerchio:

«Avevo cominciato nel 1972 in corso Fiume, a due passi da qui, volevo tornare in zona adesso che ho accumulato una lunga esperienza e ci sono riuscito».

Un Salone vecchio stile, nell’accezione più bella del termine perché c’è grandissima attenzione per le clienti (anche se si praticano pure tagli maschili). Dalla colorazione, con le tecniche più attuali come balayage e shatush, all’utilizzo di prodotti naturali che rispettano al massimo la salute del capello, con marchi come L’Oréal, Kèrastase e Aveda, la cura dello staff è massima e non a caso di qui sono passati proprio tutti.

Lino Barbero Parrucchiere è aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 9 alle 18 con orario continuato (venerdì e sabato anticipa alle 8.30).

Contatti: 011.6601407.