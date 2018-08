L’insalata ora si coltiva senza la terra. Grande successo per le serre hi-tech

Pesticidi? Macché. Diserbanti? Banditi. E nessuno spreco di acqua. Nell’era della coltivazione consapevole e del cibo sano e salutare, ciò che può inquinare o potenzialmente far male alla salute viene messo alla porta. Ma, se molti stanno ormai seguendo la strada della coltivazione biologica, ben pochi sfruttano la coltivazione aeroponica. Per tantissimi cittadini, questo nome è ancora un mistero; non lo è per la Società agricola Alfa, che nel maggio scorso ha inaugurato a Grugliasco una tra le più tecnologiche coltivazioni aeroponiche in Italia. Nessun veleno: le serre della società non fanno uso di questo genere di trattamenti perché le piante non toccano né la terra né l’acqua. Sono infatti piante “sospese”, con le radici a contatto con un’aria nella quale viene nebulizzata l’acqua che serve loro per vivere. La soluzione che non viene assorbita è raccolta da canaline e rimessa in circolo dopo essere stata filtrata, analizzata, sterilizzata e reintegrata delle sostanze assorbite durante il ciclo di alimentazione: una soluzione che abbatte anche gli sprechi idrici del 90-95%. Numeri alla mano, basti pensare che in Italia per produrre un chilo di pomodori su terra occorrono 200 litri di acqua. Con il metodo aeroponico, bastano 6-10 litri, cioè l’acqua necessaria per lo sviluppo del vegetale. L’impianto di Grugliasco, completamente smart, è controllato da un sistema computerizzato che regola ogni fase della coltivazione. «Abbiamo lavorato a questo progetto per un anno e ora siamo felicissimi di vederlo realizzato – spiega Gaetano Verdoliva, ideatore e sviluppatore del sistema aeroponico – Le nostre grow rooms garantiranno una produzione da 10 a 20 volte superiore rispetto alle colture tradizionali, standard qualitativi elevatissimi e ci permetteranno di rispondere rapidamente alle richieste della clientela che esige cibi sani e non trattati chimicamente. Ottenuto questo primo risultato, il nostro prossimo obiettivo sarà creare una linea di cibi nutraceutici, vale a dire alimenti che favoriscano il benessere psicofisico dei consumatori». Il successo della società agricola Alfa è tale che si sta valutando l’apertura di altre sedi: la coltivazione aeroponica potrebbe essere il futuro dell’agricoltura.