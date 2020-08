L’insolita estate degli animali: in città un serpente del grano

Insolito ritrovamento, la notte scorsa, per le strade di Torino. A due passi da strada comunale Santa Margherita e dal parco di Villa Genero. La presenza di un esemplare di serpente esotico in strada del Nobile, meglio conosciuto come serpente del grano, è

stata segnalata da alcuni passanti ai vigili del fuoco, che lo hanno recuperato e consegnato al Canc, centro animali non convenzionali di Grugliasco. Il rettile, di colore giallo e rosso, era in strada, arrotolato accanto ad un’auto nella zona collinare della città. I passanti lo hanno recuperato e portato in una clinica specializzata.

