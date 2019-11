L’Inter passeggia al Grande Torino (0-3): granata travolti e fischiati

Sotto il diluvio, il Toro di Mazzarri rimedia una pioggia di gol. Finisce 0-3 al Grande Torino, con l’Inter padrona del campo. I nerazzurri si riportano a -1 dalla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio a Bergamo sull‘Atalanta, mentre i granata restano malinconicamente a quota 14, col pubblico che a fine gara invoca soluzioni drastiche. A proposito di tifosi: scaramucce prima dell’inizio del match tra sostenitori delle opposte fazioni.

La gara inizia con nove minuti di ritardo per il campo pesante, con gli addetti intenti alle operazioni di drenaggio. Il pallone in certe zone fa fatica a rimbalzare, Lautaro però non ha problemi ad avventarsi su un pallone toccato di testa da Vecino su rinvio di Sirigu e a insaccare in perfetta solitudine. In quel momento il Toro è scosso dai problemi di Belotti, sostituito da Zaza dopo una botta nel ricadere a terra su colpo di testa, ma l’errore di posizionamento della difesa è evidente.

I granata ci mettono un po’ a reagire, sfiorano il pari con un sinistro di Verdi deviato in corner da un difensore, ma al 32′ – forse nel loro momento migliore – incassano un altro gol evitabile: traversone dalla destra di Biraghi, sbuca De Vrij e insacca indisturbato. Nel finale di tempo il Torino ci prova col cuore, ma rischia in contropiede. Sirigu ci mette una pezza su Barella, sull’altro fronte Handanovic è miracoloso sulla girata di De Silvestri. Tra i nerazzurri fuori Barella per infortunio: dentro Borja Valero.

In avvio di ripresa il colpo di testa di Izzo su punizione di Verdi finisce fuori di un niente e al 10′ l’Inter cala il tris: rapida ripartenza orchestrata da Brozovic, pallone a Lukaku che di giustezza batte ancora Sirigu. Il belga va vicinissimo anche alla quarta rete e sugli spalti del Grande Torino scatta la contestazione. A innescarla, una punizione calciata malamente da Verdi. Cori contro la squadra, Cairo e una certezza: “Meritiamo di più”. Per il Toro, invece, sconfitta più che meritata.

TORINO-INTER 0-3 TABELLINO

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer (12′ st Aina); De Silvestri, Meite, Baselli (26′ st Berenguer), Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti (13′ pt Zaza). A disp. Ujkani, Rosati, Djidji, Rincon, Edera. All. Mazzarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio (38′ st Dimarco), Vecino, Brozovic, Barella (45′ pt Borja Valero), Biraghi; Lukaku, Lautaro (24′ st Candreva). A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Esposito, Agoume, Fonseca, Bastoni. All. Conte

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 12′ pt Lautaro, 32′ pt De Vrij, 10′ st Lukaku

Note: ammoniti Lautaro (I), D’Ambrosio (I), Izzo (T), Skriniar (I), Aina (T).