L’inutile lezione di Icaro

Niente da fare – mormora il vecchio montanaro – ogni tanto la montagna riscuote il suo dazio». Stavolta è toccato a cinque alpinisti italiani, sorpresi dalla tormenta a 3mila metri sulle creste fra il Monte Bianco e il Cervino: nebbia improvvisa, gelo a 20°, neve e raffiche di vento a 100 chilometri orari, inutili i cellulari e i Gps.

Morti assiderati. Nel weekend altri cinque scalatori sono morti sulle Alpi, e nel 2017 i caduti in alta montagna sono stati quasi 500. Sono le vittime sacrificali necessarie perché il rischio di certi sport estremi paghi il desiderato premio in termini di adrenalina e endorfine da fatica, vittime reali come reale dev’essere il proiettile nel tamburo della pistola della roulette russa.

Uno spera sempre che non tocchi a lui, ma il proiettile ci dev’essere, il rischio fa parte del gioco. Non andremmo al circo se ogni tanto non fosse sbranato qualche domatore, né alla corrida se ogni tanto qualche torero non fosse infilzato dal toro. Achab non sarebbe stato Achab se Moby Dick fosse stata un tranquillo capodoglio giocherellone. Per chi ama le citazioni classiche c’è sempre il dantesco “ fatti non foste a viver come bruti” per spiegare l’anelito dell’uomo a sfidare la natura e i propri limiti.

Le motivazioni esistenziali sono forti e nobili, ma per i fisiologi c’è un sostrato di adrenalinodipendenza che spinge questi “superuomini” a cercare rischi sempre più grandi. C’è chi l’adrenalina se la cerca nel gioco d’azzardo, chi nelle folli corse in auto o in moto, chi in traversate solitarie di oceani o banchise…È una sfida senza fine, ma ogni tanto la natura sfidata deve riscuotere il suo dazio, perché il gioco abbia un senso.

