Lippi a tutto campo: «Screzio Agnelli-Conte per le ruggini passato»

Marcello Lippi a tutto campo. Dalla corsa scudetto, più incerta che mai, allo screzio tra Conte e Agnelli di sette giorni fa alla Champions League ormai alle porte. Il commissario tecnico Campione del Mondo ha detto la sua ai microfoni di Radio Rai “Anch’io lo sport”. «Saranno quattro o cinque le squadre a giocarsi lo scudetto – ha detto Lippi -. La stanchezza è un fattore, perché si gioca tantissimo. È sempre più difficile allenarsi. L’unica squadra che ancora deve trovare una fisionomia di gioco sicura, della quale l’allenatore deve sentirsi sicuro, è la Juve e questo perché ha rinnovato tantissimo, non ha avuto opportunità di fare verifiche, se non nelle primissime giornate». Per ora, là sopra, comanda Milano. E domenica prossima c’è un derby importantissimo. «Il Milan è in corsa, eccome, per lo scudetto – ha continuato Lippi -. Anche perché, è a un punto dalla vetta».

