Liron Zituni, fascino mediorientale che strega il web

Difficile resistere al fascino mediorientale, in cui la bellezza mediterranea incontra tratti e atmosfere esotiche. Un fascino racchiuso dalla elegante sensualità di Liron Zituni, modella e starlette il cui successo è in vertiginosa ascesa.

Originaria di Israele, sta diventando una celebrità planetaria grazie alle foto, decisamente intriganti ma mai volgari, postate sul suo profilo Instagram. Foto che mettono in mostra il suo fisico da urlo, con un lato A decisamente esplosivo.

La bella Liron è felicemente fidanzata, non a caso il suo compagno campeggia in molti degli scatti postati, ma questo non scoraggia i suoi fan dal dedicarle giorno dopo giorni pensieri affettuosi e qualche proposta indecente, declinata con flemmatica indifferenza.