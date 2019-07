Liste d’attesa eterne. «Un problema grave ma servono medici»

Nuove assunzioni di medici e un ripensamento dei rapporti con i privati per abbattere le infinite liste d’attesa e le carenze di professionisti in corsia o nei reparti. «Uno dei problemi che la gente sente di più» conferma il governatore Alberto Cirio, che ha annunciato un vero e proprio cambio di passo a margine del convegno organizzato da Motore Sanità. «Le persone non possono aspettare sei mesi per fare un intervento alla cataratta o una visita alla prostata» ha puntualizzato il presidente della Regione Piemonte, secondo il quale esiste un’unica soluzione.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++