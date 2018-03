L’Italia ai Mondiali solo con le wags

In campo sul prato di Wembley si sono sfidati i loro mariti e compagni, ma anche in tribuna è stato grande spettacolo con le wags italiane che sono andate a sfidare quelle originali, le donne della nazionale inglese. Loro non si perdono un minuto delle gare, sono anche pronte a fare la valigia per seguire la nazionale britannica in Russia a giugno mentre le nostre in quel periodo saranno tranquillamente in vacanza, ma intanto è stata sfida vera tra super potenze.

L’Italia delle mogli e fidanzate non teme rivali, lo abbiamo capito ancora una volta. In prima fila Michela Persico, la bionda giornalista fidanzata dello juventino Daniele Rugani. Ha appena festeggiato il compleanno (26 anni), ma il suo amore non poteva stare con lei perché dalla scorsa settimane è in ritiro con la nazionale. In ogni caso è stato il primo a farle gli auguri, come ha fatto notare lei stessa con un post: “Grazie amore mio che anche da lontano sei sempre con me. E i miei complimenti, impeccabile sul tempo direi! Alle 00.00 a km di distanza sei riuscito a farmi spegnere la mia prima candelina” ha scritto.

Insieme a lei a tifare e sostenere gli azzurri, anche chi da qualche tempo vive in Inghilterra perché lì ha seguito i compagni: è il caso di Francesca Darmian, moglie dell’ex giocatore granata che si è stabilito a Manchester, ma la prossima estate potrebbe fare ritorno a Torino per giocare con la Juve.

O ancora di Morena Urzini, fidanzata di un altro ex torinista come Davide Zappacosta che dalla scorsa estate gioca con la maglia del Chelsea a Londra. C’era pure Allegra Candreva, compagna dell’interista Antonio, mentre alcune per scelta o per necessità hanno deciso di seguire la partita a distanza. Come Ilaria D’Amico rimasta a Milano con i figli, o ancora Jenny (Genoveffa) Insigne che ha due figli piccoli a cui badare e Jessica Melena, moglie del bomber Immobile, che è appena rientrata da una vacanza a Dubai.

E gli inglesi come rispondono? Con Megan Davison (compagna di Jordan Pickford), una vera Barbie, Annie Kilner, modella che sta insieme a Kyle Walker ed è un’affascinante bruna, Ruby Mae, altra modella esplosiva e frizzante che sta con l’attaccante Dele Alli, Andriani Michael che nonostante la giovane età ha già avuto due figli da Jack Wilshere, Katie Goodland, la fidanzata di Harry Kane che è rimasta incinta da poco e Jena Frumes, altra sexy modella che ha appena dato l’ultimatum a Jesse Lingard, troppo incline ai tradimenti. E poi Kimberly Crew che tre anni fa a Firenze ha sposato Joe Hart ma non lo aveva seguito a Torino lo scorso anno.