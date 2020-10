L’Italia chiamerebbe

Se si volesse (e apposta non scrivo “dovesse”) arrivare ad una nuova drastica stretta per il Covid, ad un nuovo lockdown, sarebbe una tragedia. Io non so se avete la certezza di quanti sono in Italia i “non garantiti”. Sono i lavoratori autonomi, i dipendenti con contratto a tempo determinato, quelli a tempo indeterminato di aziende a rischio fallimento, quelli che vedono avvicinarsi con terrore la fine della cassa integrazione, i lavoratori precari, quelli in nero, gli artisti, gli osti, gli albergatori, i negozianti, gli artigiani, i maestri di qualcosa (tennis, nuoto, sci, danza, arti marziali, ecc.), insomma, tutti, meno i garantiti, che sono i dipendenti pubblici e i pensionati. Ebbene, mai come in questi giorni di recrudescenza del Covid si legge negli occhi, nei gesti, negli atteggiamenti delle persone l’appartenenza alla prima o alla seconda di queste categorie. Chi comanda, chi ordina cosa fare e cosa non fare, appartiene sempre al secondo gruppo, quello dei garantiti. Chi subisce, trema, non dorme più, minimizza il morbo, si ribella, appartiene al primo. Un nuovo lockdown sarebbe la fine per molti, la miseria. Si rischiassero ben anche di nuovo i trentamila morti di questa primavera, arriveremmo a sessantamila, l’u no per mille della popolazione. Uno per mille. E per giunta quasi tutti vecchi. Nella Prima Guerra Mondiale ci furono settecentomila morti (due per cento) e milioni di feriti. Tutti sotto i 40 anni, la maggioranza sui 20. Eppure l’Italia chiamò, e tutti partirono. Non chiama, adesso, l’Italia dei non garantiti? Ci sono decine di milioni di persone pronte a rischiare la pelle pur di non chiudere. Io sono fra questi e pur son vecchio. Pensiamoci.

collino@cronacaqui.it