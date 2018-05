L’Italia di Mancini ritrova il successo: 2-1 all’Arabia Saudita

Comincia con un successo l’avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Gli azzurri battono 2-1 l’Arabia Saudita a San Gallo, in Svizzera, grazie alle reti di Balotelli e Belotti. Discreto il primo tempo, maluccio la ripresa, con finale di sofferenza.

LE FORMAZIONI

Mancini riparte dal tridente d’attacco composto da Politano, Balotelli e Insigne. Le chiavi della regìa affidate a Jorginho, supportato da Florenzi e Pellegrini. Davanti a Donnarumma, linea difensiva a quattro con Zappacosta e Criscito terzini e Bonucci-Romagnoli centrali. L’Arabia Saudita prepara il mondiale e gioca col 4-2-3-1. Il Ct è l’ex selezionatore cileno Pizzi, un passato da attaccante al Barcellona.

IL PRIMO TEMPO

Buona la partenza degli azzurri. Insigne e Balotelli mostrano una discreta intesa, Florenzi e Pellegrini si inseriscono in più circostanze in zona pericolosa, mentre il pressing alto mette in difficoltà i sauditi che non riescono praticamente a far gioco. Dopo un colpo di testa fuori di Balotelli e un’occasionissima non sfruttata da Florenzi, al 21′ è proprio SuperMario a firmare il gol del vantaggio: finta a rientrare, gran destro dal limite, palla alle spalle del portiere. Prima del riposo l’Italia potrebbe raddoppiare con un siluro di Criscito che si stampa sulla traversa.

LA RIPRESA

Altra ghiotta occasione in avvio di secondo tempo: traversone di Zappacosta, Pellegrini ha la porta spalancata davanti ma conclude alto. Poi comincia il valzer dei cambi. Il primo a entrare in campo è Belotti, al posto di Balotelli, poi ci sarà spazio per Bonaventura, Cristante, Verdi, Chiesa e De Sciglio. Al 23′ proprio il Gallo ritrova il gol in nazionale insaccando al secondo tentativo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al Owais nega il raddoppio a Insigne, poi un errore di Zappacosta e un fuorigioco non ravvisato spianano la strada ad Al Shehri per la rete del 2-1. Altro pasticcio difensivo – di Criscito – e Donnarumma deve superarsi su Al Muwallad per evitare il clamoroso 2-2. Gli azzurri chiudono in affanno, ma riescono a portare a casa la vittoria. Non c’è da esaltarsi, ma non accadeva da sette mesi e mezzo.

ITALIA-ARABIA SAUDITA 2-1 TABELLINO

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito (43′ st De Sciglio); Florenzi (22′ st Bonaventura), Jorginho, Pellegrini (28′ st Verdi); Politano (28′ st Cristante), Balotelli (13′ st Belotti), Insigne (39′ st Chiesa). A disp. Sirigu, Perin, D’Ambrosio, Caldara, Zaza, Rugani, Berardi, Baselli, Mandragora. All. Mancini

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al Owais; Al Harbi, Om. Hawsawi (49′ st M. Hamwsawi), Os. Hawsawi (39′ st Al Bulaihi), Al Shahrani; Al Faraj (48′ st Al Mogahwi), Otayf; Al Shehri, Kanno (1′ st Al Dawsari), Assiri (26′ st Al Muwallad); Al Jassim. A disp. Al Maiouf, Al Mosailem, Al Qarni, Jahfali, Al Burayk, Bahrebri, Al Sahlawi, Al Khaibri, Al Mowalad, Al Khaibari, Al Abed, Al Kwikbi. All. Pizzi

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Reti: 21′ pt Balotelli, 23′ st Belotti, 27′ st Al Shehri

Note: nessun ammonito.