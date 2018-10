L’Italia illude e delude: finisce 1-1 l’amichevole con l’Ucraina

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova l’Italia si ferma ancora: quinto risultato negativo consecutivo sotto la nuova gestione del mister Roberto Mancini. Questa volta arriva solo un 1-1 contro l’Ucraina allenata da un’ex conoscenza del calcio italiano, Andriy Shevchenko.

OTTIMO INIZIO DEGLI AZZURRI

Gli azzurri approcciano la partita nel modo giusto: dominata la prima parte del match, con una serie di occasioni clamorose con Bernardeschi prima e Bonucci poi, nei primi dieci minuti. L’Ucraina è poco pericolosa: non crea occasioni degne di nota nell’area azzurra, mentre gli uomini di Mancini sono più aggressivi offensivamente: Insigne e Barella impegnano l’estremo difensore avversario più volte, ma senza trovare il gol, ed il primo tempo si chiude su uno 0-0 bugiardo.

SECONDO TEMPO A DUE FACCE

Il secondo tempo inizia sullo stesso copione del primo: Italia in attacco e Ucraina a difesa della porta. Al 55′ arriva il gol del vantaggio azzurro: una rete fortunosa trovata da Bernardeschi, che calciando da fuori area trova la deviazione di un difensore avversario e quindi il cattivo intervento di Pyatov, che si lascia sfuggire il pallone in rete. Dall’1-0 in poi, però, i padroni di casa abbassano il ritmo e lasciano campo alla reazione ucraina. Al 62′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Malinovskiy pesca l’angolino e batte Donnarumma per il gol dell’1-1. Ci si aspetta una reazione dagli uomini di Mancini, ma sono ancora gli ospiti ad andare vicini al bersaglio: al 71′ il solito Malinovskiy colpisce una traversa clamorosa dalla distanza, e al 79′ il tiro di Tsygankov esce di un nulla a lato del palo. L’Italia non trova altre chances pericolose nel finale e quindi il risultato non cambia: finisce 1-1 a Genova.

IL TABELLINO: ITALIA-UCRAINA 1-1

Reti: 55′ Bernardeschi (I), 62′ Malinovskyj (U)

Italia: Donnarumma; Florenzi (84′ Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi (88′ Criscito); Verratti (70′ Bonaventura), Jorginho, Barella (77′ Pellegrini Lo.); Bernardeschi (57′ Immobile), Insigne (77′ Berardi), Chiesa.

A disp. Gagliardini, Giovinco, Emerson, Sirigu, Tonelli. All. Mancini.

Ucraina: Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy (88′ Krivtsov), Matviyenko; Marlos (46′ Tsygankov), Zinchenko, Sydorchuk (56′ Stepanenko), Malinovskyj, Konoplyanka (70′ Petryak); Yaremchuk (76′ Kravets A., dal 90′ Butko B.).

A disp. Boyko, Kravets V., Lunin, Makarenko, Plastun, Yarmolenko. All. Shevchenko.

Arbitro: Obrenovic R. (Slo).

Note: ammoniti Rakitskiy (U), Burda (U), Verratti (I), Chiesa (I).