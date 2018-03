L’Italia perde anche con Di Biagio: Argentina troppo forte, anche senza Messi

Azzurri timorosi in avvio e poco cinici nella ripresa: finisce 2-0 per la Seleccion con le reti di Banega e Lanzini

Troppo forte l’Argentina, seppur imbottita di riserve, per un’Italia timorosa nel primo tempo e poco concreta nel secondo. La prima di Di Biagio coincide con un ko (0-2) a Manchester contro Higuain e compagni. Decidono Banega e Lanzini nell’ultimo quarto d’ora. Tra i pochi a salvarsi in casa azzurra Buffon, decisivo in numerose circostanze nell’evitare guai peggiori.

LE FORMAZIONI

Azzurri in campo con Buffon tra i pali, linea difensiva a quattro con Florenzi a destra e De Sciglio a sinistra, Bonucci e Rugani centrali. A centrocampo chiavi del gioco a Jorginho, protetto da Parolo e Verratti. In attacco c’è Chiesa nel tridente con Immobile e Insigne. Nell’Argentina Higuain e Di Maria guidano una nazionale zeppa di seconde linee. Messi resta in panca e Sampaoli sperimenta per la prima volta la difesa a quattro.

IL PRIMO TEMPO

Poche emozioni nella prima parte di gara. Italia timida e a lungo in balia del possesso palla orchestrato dai giovanotti argentini. Unico guizzo al 9′, con testa di Parolo su cross di Insigne: alto. Poi lungo ma sterile predominio della Albiceleste, che solo nel finale costruisce due occasioni per il vantaggio. In entrambe è determinante Buffon, al 44′ sul sinistro di Tagliafico e soprattutto al 45′ sul tiro da due passi di Higuain, smorzato e poi respinto da Rugani.

LA RIPRESA

Meglio l’Italia nel secondo tempo. Arrivano pure le prime occasioni, grazie a una manovra più rapida e agli spazi concessi dalla lenta difesa avversaria. Al 3′ Insigne si divora il vantaggio spedendo alto dopo un pallone d’oro servitogli da Immobile. Pochi minuti dopo è lo stesso Immobile a impegnare Caballero, poi ci riprova Insigne e il portiere del City è ancora efficace. Cominciano i cambi e quelli dell’Argentina si rivelano decisivi. Banega, entrato in campo per Paredes, riceve palla da Lo Celso dopo un errore di Jorginho e batte Buffon con un sinistro dal limite. Poi, dopo un tentativo di Pellegrini fuori di poco, arriva anche il raddoppio ad opera di Lanzini, servito da Higuain, con la difesa azzurra incredibilmente scoperta.

ITALIA-ARGENTINA 0-2 TABELLINO

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi (15′ st Zappacosta), Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo (15′ st Pellegrini), Jorginho (41′ st Belotti), Verratti (26′ st Cristante); Chiesa (15′ st Candreva), Immobile (29′ st Cutrone), Insigne. A disp. Donnarumma, Perin, Ferrari, Darmian, Ogbonna, Bonaventura, Spinazzola, Verdi, Gagliardini. All. Di Biagio

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Bustos (44′ st Mercado), Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes (19′ st Banega), Biglia; Lanzini, Lo Celso (31′ st Pavon), Di Maria (19 st Perotti); Higuain. A disp. Romero, Guzman, Acuna, Messi, Funes Mori, Mascherano, Perez, Rojo, Correa, Martinez. All. Sampaoli

Arbitro: Atkinson (Inghilterra)

Reti: 30′ st Banega, 40′ st Lanzini

Note: prima dell’inizio della gara osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori. Spettatori 25mila circa.