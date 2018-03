L’Italia s’è desta: pari in rimonta a Wembley, Insigne acciuffa l’Inghilterra

L’Italia s’è desta. O per lo meno, è riuscita in una doppia impresa, in questi tempi di vacche magre: non perdere e tornare al gol (con Insigne su rigore). Finisce 1-1 l’amichevole di Wembley con l’Inghilterra. Un pareggio in rimonta, cercato e ottenuto con caparbietà dagli azzurri nel finale. Per Di Biagio, probabilmente, ultima gara da Ct con sorrisi. Le ombre restano, ma almeno l’Italia ha voglia di rivedere la luce.

LE FORMAZIONI

Diversi cambi tra gli azzurri rispetto al ko con l’Argentina. In porta c’è Donnarumma al posto di Buffon, a destra Zappacosta, a centrocampo Jorginho. Nel tridente, invece, Candreva fa compagnia a Immobile e Insigne. Nell’Inghilterra il Ct Southgate ripropone Vardy e schiera i suoi col 3-4-3, con Lingard e Sterling nel tridente.

IL PRIMO TEMPO

Confortante l’avvio dell’Italia. Per una ventina di minuti gli azzurri arrivano in porta con regolarità, ma Immobile ha le polveri bagnate. In tre circostanze il capocannoniere della serie A potrebbe far centro da posizione favorevole, senza riuscirci. Più concreto Vardy, che prima costringe Donnarumma a un difficile intervento, poi – al 26′ – colpisce. Pallone perso a centrocampo dagli azzurri, Parolo abbatte Lingard che batte rapidamente la punizione per il giocatore del Leicester, che non sbaglia. Difesa italiana ferma nella circostanza. La reazione azzurra è inconsistente. Ci prova sempre Immobile dal limite: fuori.

LA RIPRESA

In avvio di ripresa Di Biagio getta nella mischia Chiesa, poi Belotti. Il pallone per 25′ ce l’hanno gli inglesi, che però non pungono. Poi esce fuori l’Italia. Insigne ci prova prima su punizione, poi con un sinistro da buona posizione su invito di Jorginho: fuori in entrambe le circostanze. Al 42′ l’attaccante del Napoli non sbaglia dal dischetto. Aytekin assegna un rigore dopo consulto Var per un pestone di Tarkowski su Chiesa: Insigne si prende il pallone e l’Italia torna a segnare dopo 3 gare (quasi 4) intere di digiuno, portando a casa un pareggio che – come si diceva una volta – vale soprattutto per il morale.

INGHILTERRA-ITALIA 1-1 TABELLINO

Inghilterra (3-4-3): Butland; Trippier (14′ st Rose), Stones (27′ st Henderson), Tarkowski; Walker, Oxlade-Chamberlain (14′ st Lallana), Dier, Young; Lingard (25′ st Cook), Vardy (25′ Rashford), Sterling. A disp. Hart, Pickford, Maguire, Mawson, Livermore, Alli, Pope, Wellbeck. All. Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini (34′ st Gagliardini), Jorginho, Parolo; Candreva (10′ st Chiesa), Immobile (19′ st Belotti), Insigne. A disp. Buffon, Perin, Ferrari, Darmian, Ogbonna, Bonaventura, Verratti, Cristante, Florenzi, Verdi, Cutrone. All. Di Biagio

Arbitro: Aytekin (Germania)

Reti: 26′ pt Vardy, 42′ st Insigne

Note: ammoniti Oaxlade-Chamberlain, Walker, Young.