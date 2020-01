«L’Italia è un Paese fallito, vi odio». E finisce a processo da assassino

Stephan Schmidheiny rinviato a giudizio per omicidio volontario plurimo per Casale

Quell’Italia che dice di odiare adesso lo processerà da assassino. Stephan Schmidheiny, ex padrone dell’Eternit, è sotto accusa per omicidio volontario plurimo. E il gup Fabrizio Filice, alle 16.15 di ieri, ha letto l’ordinanza che chiude l’udienza preliminare del procedimento penale «Eternit Bis» e spedisce il magnate svizzero davanti alla Corte d’Assise. Dovrà rispondere della morte da amianto di 392 casalesi: 62 ex lavoratori dello stabilimento di Casale e 330 cittadini, “semplicemente” esposti alla contaminazione ambientale delle fibre disperse nell’aria.

Una prima vittoria, per l’accusa che era sostenuta in aula dal pm torinese Gianfranco Colace. E un’altra batosta per l’imprenditore che probabilmente, da ieri, odierà un po’ di più di l’Italia. È stato lui a rendere pubblico il proprio sentimento nei confronti del Belpaese in un’intervista corredata da una delle rare foto che lo ritraggono, scattata a novembre del 2019. Appoggiato a un tavolone color mogano, una grande tela con un mare in tempesta di notte alle spalle, Stephan Schmidheiny guarda fisso nell’obiettivo. Occhiali neri, camicia azzurrina, giacca blu e pantaloni verdi, è invecchiato, ingrassato, quasi calvo.

Ma il sorriso che abbozza è lo stesso che ha accompagnato centinaia di articoli di cronaca giudiziaria sui processi per la strage dell’amianto. Una sorta di ghigno gentile che oggi, nell’intervista rilasciata a una testata della Svizzera tedesca, gli torna utile nel tentativo di farsi passare di fronte all’opinione pubblica elvetica come vittima di un cieco accanimento giudiziario. Lui che si definisce un «perseguitato» da magistrati e giudici di un Paese «fallito».

E poi, rispondendo ai cronisti, ripropone la sua tesi di sempre: ho fatto tutto il possibile per ridurre i danni dell’amianto allora conosciuti, ho investito in sicurezza e nella ricerca di fibre alternative, ma oggi, a decenni di distanza, vengo trattato come un assassino. Cosa che lo avrebbe portato a «odiare gli italiani». E mentre qualcuno obietta che probabilmente l’origine dell’odio sta altrove, ossia nel fatto che l’Italia sia stata l’unico Paese in cui qualche magistrato ha indagato sul suo operato portandolo sul banco degli imputati, arriva la decisione del gup di Vercelli, che chiude la fase preliminare del più importante dei quattro tronconi del processo avviato nel 2015 a Torino ma che nel 2016, in seguito alle decisioni del Gup del capoluogo piemontese, è stato spacchettato.

Le sedi giudiziarie chiamate ad occuparsene, per competenza territoriale, sono così diventate quattro: Torino, dove Schmidheiny lo scorso 23 maggio è stato condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo aggravato per la morte da esposizione all’amianto di un ex dipendente della Eternit di Cavagnolo e di una cittadina che viveva nelle vicinanze della fabbrica; Napoli, dove dal 12 aprile scorso è sotto processo davanti alla Corte di Assise per omicidio volontario in relazione alla morte di 6 operai dello stabilimento di Bagnoli e di due loro familiari; Reggio Emilia dove si attendono ancora le prime mosse della Procura sul caso Rubiera; e infine Vercelli, con la tragedia di Casale, la “città martire”, con i suoi oltre 2.000 morti, un nuovo caso di mesotelioma e un funerale alla settimana.