Luoghi, momenti e clip che hanno fatto la storia del nostro paese. Un modo per dire che "andrà tutto bene"

“Noi siamo l’Italia”. Un messaggio semplice, ma alquanto forte in questo momento difficile. In questo video di pochi minuti tutti i luoghi, i simboli, le clip che hanno fatto la storia del nostro paese. Un unico grande grido di incoraggiamento per tutta la nazione: “Andrà tutto bene”.