L’Italia è zona rossa per fermare il virus. «L’unica soluzione»

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha atteso il momento di maggior ascolto televisivo per comunicare la decisione: «L’Italia è tutta zona rossa». Il nuovo decreto urgente della presidenza del Consiglio dei ministri che Conte ha firmato ieri sera e che «sarà pubblicato in poche ore sulla Gazzetta Ufficiale», ha promesso il premier, estende a tutto il territorio nazionale le restrizioni in vigore fino a ieri solo in Lombardia e in altre 14 province del Nord. «Io resto a casa è il senso di questo provvedimento che si è reso necessario per fermare il coronavirus», ha aggiunto Conte. Il premier ha spiegato che «non c’è tempo» e che per contrastare l’avanzata del virus, «occorre rinunciare tutti a qualcosa per tutelare la salute dei cittadini. Oggi è il momento della responsabilità. Non possiamo abbassare la guardia». Il testo del decreto, composto da un solo articolo e in vigore da stamattina, estende le misure varate due giorni fa, a tutta la penisola. «I numeri – ha aggiunto Conte – ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimé anche delle persone decedute.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++