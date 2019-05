“L’italiana in Algeri”, bella e colorata

Il dramma giocoso in due atti di Rossini andrà in scena stasera in piazza Castello

Tre buoni motivi per andare a vedere quest’opera? «Il cast è fantastico, l’opera è molto bella, colorata e piacevolissima e la musica è fantastica». E, aggiunge Borrelli, «è una versione “ottocentesca” di tutti i difetti e pregi degli italiani e delle italiane». L’opera in questione è “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, una delle opere del maestro pesarese , insieme con “Il barbiere di Siviglia” e “La Cenerentola”, più rappresentate nel repertorio dei teatri lirici di tutto il mondo. Il dramma giocoso in due atti su libretto di Angelo Anelli andrà in scena questa sera al Regio di Torino (in replica fino al 28 maggio) nello storico allestimento firmato da Vittorio Borrelli, con Alessandro De Marchi a dirigere l’Orchestra e il Coro del Regio e Andrea Secchi alla guida del Coro. Partner della produzione l’azienda Leonardo.

“La perfezione del genere buffo”, così Stendhal aveva definita l’opera. Una perfezione raggiunta in brevissimo tempo, una ventina di giorni in tutto. Tanti furono quelli che impiegò Rossini a musicarla. Gli fu infatti commissionata in tutta fretta nel 1813 dal Teatro San Benedetto di Venezia per “tappare un buco” in cartellone.

Ma torniamo alle ragioni per cui vale la pena di vederla, come suggeriva il regista. Il cast prima di tutto. Nel ruolo di Isabella, la protagonista, Martina Belli, vincitrice a soli 18 anni delle selezioni per la voce di contralto nell’ensemble Voices of Europe. Lindoro è interpretato da Xabier Anduaga, ventiquattrenne tenore spagnolo specializzato nel repertorio rossiniano, vincitore di cinque riconoscimenti di pubblico e critica al Concorso Francisco Viñas. Numerosi i premi conquistati nella sua lunga carriera anche da Carlo Lepore, alias Mustafà, e premiato anche Paolo Bordogna, qui nei panni di Taddeo, con il Tiberini d’oro nel 2017. Completano il cast Sara Blanch, Benjamin Cho e Rosa Bove. «Bella, colorata e piacevolissima» è poi la storia che si ispira a un fatto di cronaca dell’epoca, la vicenda di Antonietta Frapolli, signora milanese rapita dai corsari nel 1805, portata nell’harem del Bey di Algeri e poi ritornata in Italia. Il libretto di Anelli racconta del Bey Mustafà che, stanco della moglie Elvira, vorrebbe ripudiarla dandola in sposa allo schiavo Lindoro. Al suo posto vorrebbe Isabella, appena naufragata sulle coste algerine. Ma il Bey non ha tenuto in conto il fatto che Isabella, corteggiata anche dal suo compagno di viaggio Taddeo e in realtà fidanzata con Lindoro, è italiana e come molte donne latine ha un carattere deciso, vivace e quindi in grado di farsi gioco di tutti i suoi spasimanti. Infine la musica, con le sue arie piacevoli, leggere, coinvolgenti che conquistarono il pubblico sin dalla sua prima rappresentazione, tanto che il “Giornale dipartimentale di Venezia scriveva nel giugno del 1813 che «L’Italiana in Algeri di Rossini passerà ovunque tra i capi d’opera del genio e dell’arte».