L’ItalToro insegue il record di Pozzo con Sirigu e Belotti

«Italia, la partita non è ancora chiusa». Sembra voler dire il ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein di questa sera a Vaduz. È vero il pass per la fase finale di Euro 2020, il primo Europeo con più sedi, è già stato staccato con la vittoria di sabato sera contro la Grecia a Roma, ma la sfida continua, ammonisce il commissario tecnico. Per la partita di questa sera Mancini si affiderà a i tre pilastri fondamentali del Toro, ovvero Sirigu, Izzo e Belotti. Non conta per lui, però, in caso di vittoria Mancini eguagliarebbe il recordi vittorie di fila di Vittorio Pozzo.

