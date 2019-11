Lite in strada, 28enne sfregiato a bottigliate davanti ad un bar

E' successo in corso Racconigi a Torino

Sfregiato a bottigliate davanti ad un bar di Corso Racconigi. E’ successo ieri mattina a Torino. La vittima, un 28enne di origini peruviane, è stata aggredita da un suo connazionale che lo ha ferito colpendolo con una bottiglia rotta al culmine di una lite.

AGGRESSORE IN MANETTE

L’aggressore, un 49enne, è stato immediatamente rintracciato e arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Tocca ai militari ora fare piena luce sul movente dell’aggressione. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Martini. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.