Lite nel fast food, la ragazza “distrugge” il suo fidanzato

Clienti e dipendenti di questo fast food statunitense non dimenticheranno facilmente una scena del genere. Una ragazza irrompe nel ristorante e comincia a inveire contro un omaccione grande e grosso, rovesciandogli il contenuto del suo vassoio sul pavimento.

Di chi si tratta? Della fidanzata dell’uomo, evidentemente inviperita per una promessa non mantenuta. Il ragazzo, infatti, le aveva garantito che non avrebbe più messo piede in un locale del genere. Forse dopo questa clamorosa scenata lo farà davvero.