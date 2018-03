Lite nel parcheggio della birreria: operaio ferito con una coltellata

Un operaio italiano di 27 anni è stato ferito con una coltellata durante una lite scoppiata la scorsa notte a Sant’Ambrogio di Susa, nel parcheggio della birreria “La sacra birra” in corso Moncenisio 18. L’aggressore, un marocchino di 27 anni, è stato fermato dai carabinieri di Avigliana, che lo hanno identificato tramite le telecamere di videosorveglianza della zona: ora dovrà rispondere di tentato omicidio.

L’OPERAIO NON E’ IN PERICOLO DI VITA

L’operaio ferito, trasportato all’ospedale Molinette di Torino con una grave ferita al torace, è stato operato d’urgenza dal dottor Luigi Filosso della chirurgia toraco-polmonare del professor Alberto Oliaro. Inizialmente le sue condizioni erano critiche: il colpo, infatti, gli aveva lacerato il diaframma. Ora, nonostante la prognosi rimanga riservata, la vittima è in miglioramento e sembrerebbe non più in pericolo di vita.