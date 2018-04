Lite sul campo da calcio. Difende il figlio, è grave

«Una storia che ha dell’incredibile, mio marito è vivo per miracolo». È ancora scossa Patrizia Greggio mentre racconta quanto capitato a lei e alla sua famiglia sabato scorso, nei campetti da calcio del Decathlon di Moncalieri. «Mio marito ha avuto un arresto cardiaco in seguito all’aggressione da parte di un adulto nei confronti di nostro figlio, minorenne e con problemi cardiaci – racconta Patrizia -. Se non fosse stato per degli infermieri che casualmente si trovavano tra gli ospiti della struttura e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore prestato da uno sconosciuto che lo teneva in auto, mio marito non sarebbe sopravvissuto».

A scatenare il putiferio è stato un diverbio scoppiato sul campo dove il figlio diciassettenne di Patrizia stava giocando con alcuni amici. Proprio mentre la partitella stava terminando, alcuni bambini più piccoli supportati dall’arroganza del padre di uno di essi hanno voluto entrare in campo a forza. «È stato un attimo – dice ancora Patrizia -. Io e mio marito siamo arrivati proprio mentre il padre di uno dei bambini sferrava un pugno a mio figlio. Siamo subito corsi a difenderlo visto i suoi problemi di salute e proprio in quel momento mio marito si è accasciato a terra». Tempestivo l’intervento di due ambulanze che hanno trasportato marito e figlio all’ospedale, mentre il responsabile dell’atto violento si è dileguato. Ora il marito di Patrizia è in ospedale in terapia intensiva, ma per fortuna i segnali di ripresa sono buoni.

Il fatto verrà denunciato ai carabinieri e non è escluso che una denuncia venga fatta anche nei confronti della struttura: «Pazzesco non ci fosse un defibrillatore, si tratta di un luogo pubblico che accoglie ogni fine settimana centinaia di persone, devono esserci adeguate misure di sicurezza», conclude Patrizia.