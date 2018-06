E' successo in via Brosso a Torino

Preso a coltellate, finisce all’ospedale Giovanni Bosco in gravi condizioni. E’ successo questa mattina, in via Brosso a Torino. La vittima, un cittadino di nazionalità romena di 44 anni, è stato ferito da un vicino di casa sembra al culmine di una lite.

AGGRESSORE IN FUGA

Soccorso, è stato trasportato d’urgenza nel nosocomio cittadino dove è stato ricoverato in condizioni giudicate gravissime. L’aggressore si è dileguato: sulle sue tracce ci sono gli agenti della Polstato.