Litiga con la moglie e la scaraventa giù dalla finestra: acciuffato [LE FOTO]

Nigeriano arrestato dai carabinieri: è accusato di tentato omicidio. La donna è caduta sul tendone di un negozio: non è in pericolo di vita

Litiga con la moglie, poi la scaraventa giù dalla finestra. È accaduto in un appartamento posto al primo piano di corso Giulio Cesare, 169 a Torino. In manette è finito il nigeriano Emmanuel Egah, 26 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, ma già noto alle forze dell’ordine per alcune sue vicissitudini con la legge.

INSEGUITO E AMMANETTATO

L’uomo è stato acciuffato dai carabinieri del nucleo radiomobile al termine di dopo un breve inseguimento tra le strade del quartiere Barriera Milano. E’ ora accusato di tentato omicidio.

DOPO LA LITE LA BUTTA GIU’ DALLA FINESTRA

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il giovane, al culmine di una violenta lite con la moglie, sua coetanea ed anche lei di origine nigeriana, l’ha afferrata spingendola letteralmente giù dalla finestra.

CADE SUL TELONE PARASOLE DEL NEGOZIO

Fortunatamente la donna è precipitata sulla tenda parasole di un negozio sottostante: in tal modo la sua caduta sul marciapiedi è stata attutita e lei ha potuto cavarsela.

SOCCORSA DAL 118: NON E’ IN PERICOLO DI VITA

La malcapitata è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco dove è stata ricoverata e quindi tenuta in osservazione in attesa della prognosi (non è comunque in pericolo di vita).

A CASA IL “NECESSAIRE” DELLO SPACCIO

Quando in corso Giulio Cesare sono intervenuti i carabinieri, l’uomo, vistosi perduto, ha tentato di fuggire ma è stato subito inseguito e bloccato. Durante la perquisizione domiciliare dell’appartamento, i militari hanno trovato nell’abitazione oltre 250 grammi di marijuana e due involucri di cocaina, sostanza da taglio e poco più di 600 euro ritenuti probabile provento dello spaccio di droga.