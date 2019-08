Litiga con la moglie e le spacca una statuetta sulla testa. In manette

Al culmine di una furibonda lite, ha preso una statuetta in coccio e l’ha spaccata sulla testa della moglie ferendola. L’aggressore, un italiano di 50 anni, è stato arrestato dalla polizia. A chiamare i soccorsi è stata la stessa donna la quale, approfittando di un attimo di distrazione del compagno, è riuscita a chiamare il 112.

IL RACCONTO DELLA DONNA

Agli agenti delle volanti giunti sul posto, la malcapitata ha riferito fatti di violenze che, a suo dire, andavano avanti da anni. “Ho deciso di denunciarlo solo ora perché speravo cambiasse. Sono stata zitta perché non volevo divorziare, ho taciuto convinta di fare il bene della nostra coppia” ha raccontato la donna ai poliziotti.

ARRESTATO E DENUNCIATO

L’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere per maltrattamenti in famiglia. Ma non basta. E’ stato anche denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.