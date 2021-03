Litiga con la compagna e aggredisce pure gli agenti: arrestato

Un 42enne in preda all'alcol ha dato in escandescenze al momento del controllo in corso Regina Margherita

Domenica sera gli agenti del Commissariato Centro stavano pattugliando l’area di competenza quando hanno notato una coppia discutere animatamente all’interno di un’autovettura in movimento, così hanno pensato di procedere a un controllo per assicurarsi che fosse tutto a posto. L’auto ha imboccato il controviale di corso Regina Margherita e in quest’occasione ha tamponato un veicolo in sosta, ma ciò nonostante l’uomo alla guida non ha arrestato la marcia.

Quando i poliziotti hanno fermato il veicolo si sono resi immediatamente conto da alcuni dettagli – alito vinoso, toni di voce alto e andatura barcollante – che il guidatore era sotto l’effetto di abuso di alcol. L’uomo si è rifiutato più volte di sottoporsi ad esame con etilometro, aggredendo verbalmente la compagna che lo aveva invitato a calmarsi. Quando la donna, visibilmente scossa, ha provato ad allontanarsi da lui, l’uomo l’ha abbracciata forte tirandola e stringendola a sé per poi darle un morso sulla guancia.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti mettendo in sicurezza la signora e quando quest’ultima ha manifestato di non voler rientrare a casa con il compagno e di volerlo lasciare a causa della sua forte gelosia, lui ha aggredito i poliziotti nel tentativo di raggiungerla. Ne è nata una breve colluttazione e una volta a terra l’uomo ha dato in escandescenze provando più volte a battere la testa sull’asfalto, ma uno degli agenti è riuscito a frapporre le sue mani tra il capo dell’uomo e il selciato per proteggerlo.

Il 42enne, cittadino italiano, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, avendo causato agli operatori lievi traumi agli arti e al torace, e denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni a danno della compagna e per il rifiuto sull’accertamento dello stato di ebrezza. Inoltre la Patente di Guida gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro penale.