Litiga nel cuore della notte e danneggia tre auto: arrestato

Ha danneggiato tre autovetture, rompendone il parabrezza con un grosso oggetto rivelatosi poi una marmitta lunga quasi un metro. Il tutto durante un acceso litigio in strada, che ha svegliato e richiamato l’attenzione di diversi residenti nel cuore della notte (intorno alle 4).

È successo in via Montanaro, angolo Scarlatti, e solo l’intervento di una pattuglia della squadra volante è servita a placare l’ira dell’uomo, un trentenne di nazionalità marocchina accompagnato poi in questura. Alla vista dei poliziotti il giovane ha gettato l’oggetto sotto un’autovettura, ma è stato recuperato.

Il trentenne, irregolare sul territorio nazionale e con vari precedenti di polizia a carico, ha anche dichiarato false generalità agli operatori per rendere gli accertamenti più difficoltosi. È stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato e false dichiarazioni sull’identità personale.