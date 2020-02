Litigi e zero tiri. La Juve di Sarri vede i fantasmi

L’aria d’Europa non ha fatto bene alla Vecchia Signora, uscita malconcia dalla sfida di Champions con il mediocre Lione, settimo in classifica in Ligue 1. E domenica c’è il derby d’Italia contro l’Inter di Antonio Conte.

LITIGI E ZERO TIRI

Litigi, prima della partita tra Bonucci e Matuidi, e zero tiri in porta, come non succedeva da anni in una sfida di Champions League. Dopo la sconfitta contro i francesi, la Juventus è entrata in un vortice di dubbi. La sconfitta nell’andata degli ottavi di finale nella “coppa dalle grandi orecchie”, ha fatto sgretolare le certezze fin qui accumulate dalla squadra di Maurizio Sarri. Il risultato è ampiamente ribaltabile al ritorno tra le mura amiche, ma i segnali lanciati all’inizio del periodo chiave della stagione non sono per nulla confortanti.

