Livello di allerta arancione, cinque giorni di blocchi antismog a Torino

Livello di allerta arancione a Torino, scattano i provvedimenti antismog. Per cinque giorni, da domani – venerdì 3 gennaio – fino a martedì 7 stop ai veicoli inquinanti. I diesel Euro 4 non potranno circolare dalle 8 alle 19, con qualche deroga per i veicoli commerciali (per i quali lo stop è previsto dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19).

“Il blocco si è reso necessario a seguito del superamento del livello dei 50 microgrammi al metro cubo, dallo scorso 27 dicembre stabilmente sopra tale soglia, che ha fatto salire l’asticella delle limitazioni del traffico più inquinante al livello arancione”, si legge in una nota del Comune. Ecco il dettaglio delle misure: