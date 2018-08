Liverpool-Torino 3-1, ma è cuore granata. Il Toro esce a testa alta da Anfield

Va al Liverpool l’amichevole di lusso di Anfield contro il Torino. Una partita che ha visto, nonostante la sconfitta, gli uomini di Mazzarri in grande spolvero: una buona prestazione dei granata in generale, con anche una rete messa a segno sul finire del primo tempo da Andrea Belotti.

IL RIASSUNTO DEL MATCH

La partita si è accesa subito al 16′, quando ai Reds è stato fischiato un rigore molto dubbio per un presunto fallo di Bremer su Manè. Dal dischetto Fabinho sbaglia, mandando il pallone a lato. Poi gli uomini di Klopp trovano i gol al 21′ e al 24′, con Firmino e Wijnaldum, con la partecipazione di Salah, in versione “assist-man”, in entrambe le marcature. Ma alla mezz’ora i granata battono un colpo: il gol è di Belotti, che mette in rete di testa un gran cross di De Silvestri. Nella ripresa il Toro costruisce poco, e il Liverpool trova il terzo gol con Sturridge, che fissa il risultato finale sul 3-1.