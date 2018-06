Lo abbraccia e gli “soffia” il telefonino. Poi scappa e si rifugia in un bar. Ammanettato

Il ladro si è rintanato in un locale dove la vittima e gli altri inseguitori lo hanno raggiunto e accerchiato in attesa dell'arrivo della polizia

E' successo in via Montanaro a Torino

Ha utilizzato la tecnica dell’abbraccio per sottrarre il telefonino dalla tasca dei pantaloni di un ragazzo. Il ladro, un marocchino di 25 anni, qualche giorno fa, durante la notte, in via Montanaro (angolo via Spontini) a Torino, si è dapprima avvicinato ad un giovane per chiedergli una sigaretta poi, con la scusa di ringraziarlo, lo ha abbracciato sfilandogli lo smartphone dai jeans per poi darsi alla fuga. La vittima, un giovane trentenne del luogo, si è accorta del furto solo quando ha visto il balordo fuggire. A quel punto, insieme ad alcuni amici, si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo.

IL LADRO SI RIFUGIA IN UN BAR

Il venticinquenne, vistosi braccato, si è rifugiato all’interno di un bar in corso Giulio Cesare. Qui ha provato a fuggire dalla porta del retro del locale, che però ha trovato chiusa. I ragazzi, insieme con gli altri clienti, sono riusciti ad accerchiare il malvivente sbarrandogli ogni via fuga prima dell’arrivo delle volanti e nonostante i tentativi dell’uomo di darsela a gambe brandendo una bottiglia e un posacenere in vetro.

ARRESTATO PER RAPINA IMPROPRIA

Gli agenti della Squadra volante hanno arrestato il venticinquenne per il reato di rapina impropria e denunciato lo stesso per ricettazione, in quanto, in un’altra occasione, aveva tentato di vendere alla barista dello stesso bar un altro telefono cellulare di provenienza furtiva.