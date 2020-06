Lo attendono ad Ancona, ma non è mai partito da Torino per un malore: 80enne salvato dalla polizia

Doveva arrivare ad Ancona con un treno IC proveniente da Torino verso le 12.30 di martedì 9 giugno ma su quel convoglio, come appurato dalla Polizia Ferroviaria di Ancona, l’anziano viaggiatore non ci era mai salito.

L’allarme è stato dato dal figlio che non vedendo scendere il padre dal treno e non riuscendo a raggiungerlo al cellulare che squillava a vuoto, si è rivolto agli Agenti della Polfer in servizio nella stazione.

I poliziotti hanno contattato sia il personale viaggiante del treno sul quale doveva essere l’uomo, ipotizzando, come a volte capita, che si fosse assopito “saltando” così la fermata, sia il personale di altri treni fornendo la descrizione della persona. Poi hanno interessato i colleghi della stazione di Torino e delle altre località di fermata del convoglio secondo un percorso a ritroso del viaggio, con esito negativo.

A quel punto la sensazione che qualcosa di più grave fosse accaduto ha spinto gli operatori della Polizia Ferroviaria a far intervenire un equipaggio della volante della Questura di Torino presso l’abitazione dell’ultraottantenne.

L’intuizione si è rivelata giusta in quanto gli Agenti, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso, hanno trovato l’uomo riverso a terra colpito da malore. Subito soccorso, non è in pericolo e ora si trova ricoverato per accertamenti clinici presso l’ospedale Giovanni Bosco del capoluogo piemontese.