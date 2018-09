Lo confesso, vado in giostra

Datemi pure del nostalgico ma domani vado in giostra. Come facevo da bambino, con papà che forse si annoiava un po’ e mi trascinava al tiro a segno, cercando di evitare gli autoscontro che si accendevano (rombando, mi pareva allora…) infilando un gettone di plastica blu un po’ consumato.

Vado al parco Ruffini e mi infilo al Luna Park. Vorrei dirvi, fatelo anche voi. Ma non oso tanto. Quello che mi preme è che in questa Torino assai acciaccata non si perda un altro pezzo buono, decidendo che le giostre non sono trendy, rubano spazio a chissà quale astrusa iniziativa culturale o – come è accaduto per la ruota panoramica – offendono la magia verde del Valentino e offuscano la vista della collina.

Come dire, meglio gli spacciatori e i delinquenti che hanno occupato il parco che un’attrazione turistica adottata da città di mezzo mondo. Temo, ma magari non è così, che ciò che fa parte della nostra cultura popolare infastidisca i soloni che credono di poter decidere per tutti, quelli che ridono di Gianduja e Giacometta, sfottono le tradizioni e preferiscono i bimbi che si cavano gli occhi sui videogiochi.

Lo confesso, le giostre mi danno gioia e mi divertono perché conservano quel sapore di infanzia felice che può far dimenticare i guai della vita quotidiana. Le vorrei in centro, proprio in piazza Vittorio che una volta (tanti, troppi anni fa) si vestiva di baracconi e di colori e che a Carnevale si lasciava tappezzare di coriandoli e stelle filanti. Certo, nell’era dei droni forse sono un po’ fuori moda. Ma che volete farci…

