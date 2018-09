Lo Juventus Store sbarca a Roma, è il primo nella Capitale

La Juventus si conferma la squadra più “trasversale” d’Italia. Anche a Roma, infatti, è stato aperto uno store ufficiale della Vecchia Signora, il primo del club bianconero nella Capitale. Ne dà notizia il sito web della Juventus, che spiega come nello store capitolino sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e i gadget dell’universo bianconero.

Il negozio sorge in via Nazionale 54a-55 e all’inaugurazione, in programma mercoledì prossimo, sarà presente una vecchia gloria della Juventus e della serie A, David Trezeguet, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero in tutto il mondo.

La curiosità è che qualche centinaio di metri più avanti, lungo la stessa via Nazionale, ha sede uno dei tanti Roma Store presenti nella Capitale: la sfida a distanza, anche a colpi di vendite, è già cominciata.