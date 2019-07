Lei lo lascia e lui tenta di dar fuoco alle auto dell’ex e del suocero: arrestato 33enne di Nichelino

Non accetta la fine della storia e per vendetta prova a dar fuoco all’auto della sua ex e anche a quella del suocero, che aveva ospitato la figlia. Un 33enne di Nichelino è stato arrestato dai carabinieri per tentato danneggiamento tramite incendio e lesioni a pubblico ufficiale.

L’AGGRESSIONE AI CARABINIERI.

A chiamare i militari sono state le vittime, che hanno sorpreso l’uomo mentre cospargeva di benzina i due veicoli. Dopo aver tentato di scappare, il 33enne ha aggredito i carabinieri ferendone uno, che ha riportato una distorsione al polso.

SCARCERATO 2 GIORNI FA.

L’uomo era uscito di prigione solo due giorni fa ed era sottoposto all’obbligo di firma: lo scorso 18 luglio aveva aggredito il titolare e un dipendente di un negozio di kebab di Rivalta.