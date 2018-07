Lo scalo di Caselle entra nel futuro con Digital is in the air

Entra in funzione anche all’aeroporto di Caselle il percorso di trasformazione digitale denominato “Digital is in the air”, che intende andare incontro alle esigenze dei passeggeri dello scalo torinese.

Le innovazioni, come spiegato in una nota da Sagat, società che gestisce l’aeroporto, prevedono il potenziamento del servizio Wi-fi, il lancio di una web app per conoscere le offerte, e-gates per la carta d’imbarco, digital locker per i bagagli, un sistema di gestione e monitoraggio delle code ai controlli di sicurezza e il Digital Safety Management System, piattaforma digitale di condivisione in tempo reale dei diversi dati.

Ulteriori soluzioni come la creazione di una piattaforma e-commerce, app nativa e digital locker per la spesa da prelevare all’arrivo in aeroporto sono in fase di studio e realizzazione.

“Il simbolo di questo percorso è l’Innovation Lab, spazio di confronto e ricerca nato per testare soluzioni digitali, un luogo ‘trasparente’ – si legge nella nota di Sagat – integrato nell’Area Partenze, a disposizione di aziende, start up, centri studi, università che vogliono sviluppare e testare soluzioni innovative dedicate alle attività aeroportuali e all’interazione con i passeggeri”.