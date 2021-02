Lo “scandalo al sole” di Luana Sandien

L'esplosiva modella brasiliana al centro di un caso per essersi mostrata in topless nel deserto degli Emirati

Dalle pagine di Playboy a uno scandalo sotto il sole degli Emirati Arabi. Luana Sandien, esplosiva modella brasiliana, è finita al centro di un piccolo intrigo internazionale per una serie di scatti malandrini pubblicati sul suo profilo Instagram.

Luana, nota alle cronache per il matrimonio – poi naufragato – con l’ex star Nba Maciej Lampe, si è mostrata in topless nel deserto di Dubai. Aver coperto le sue voluminose grazie con una mano non è bastato ad attenuare le critiche.

Le autorità del paese musulmano l’hanno invitata a coprirsi e a guardarsi bene dal ripetere certi comportamenti in futuro. Chi invece ha apprezzato – e non poco – sono stati i followers sui social.