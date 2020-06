Lo schiaffo dei tedeschi

Quella notte tragica alla Thyssen, noi c’eravamo. Impietriti di fronte alle immagini che scorrevano sotto i nostri occhi e a quei poveri corpi martirizzati dalle fiamme. Con sullo sfondo uno stabilimento degradato che il fumo e il riverbero delle luci dei mezzi dei vigili del fuoco rendevano ancora più tetro. Capimmo, persino noi che non abbiamo nozioni tecniche sufficienti, che lì dentro qualcosa non andava per il verso giusto, che gli operai lavoravano senza le necessarie misure di sicurezza, che c’era aria di abbandono. O peggio di fuga dalla nostra realtà industriale. Il resto lo abbiamo capito dopo grazie alle indagini meticolose e alle denunce di chi, forse, avrebbe dovuto parlare prima. E oggi, dopo tanti anni, quelle immagini sono ancora lì, a tormentarci i sonni per questo schiaffo violento e meditato che i tedeschi non hanno inferto solo alle mamme, ai papà e alle sorelle delle sette vittime di quel rogo, ma al Paese intero e alla nostra città. I due responsabili dello stabilimento, quelli che hanno tagliato le protezioni, e lasciato scadere anche le precauzioni più banali condannando quei ragazzi alla morte, sono liberi. Una vergogna che l’Italia e Torino non possono accettare, nascondendo il capo dietro gli accordi internazionali e “il rispetto – come ho letto – dell’altrui metro di giustizia”. Sappiamo tutti, lo dicono gli atti dei processi, che quel rogo fu doloso. E il regalino ai due crucchi, che sono ancora a libro paga della Thyssen, grida vendetta. Per orgoglio, e mi auguro per ferma convinzione, il premier e il ministro della Giustizia devono prendere posizione nei confronti del governo tedesco. Con richieste precise di revisione del processo e delle pene. Ne va della nostra immagine in Europa, oltre che del giusto riconoscimento del dolore di queste famiglie che invano chiedono che si faccia giustizia.

fossati@cronacaqui.it