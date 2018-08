Lo schiaffo del Coni. «A Torino le briciole. E’ incomprensibile»

Più che a un passo dal sogno, Torino sembra reduce da un brutto risveglio. Alla fine dell’esame dei dossier presentati da Torino, Milano e Cortina il Coni ha deciso per una candidatura unica e “low cost” da 376,65 milioni a fronte dei 648 milioni di euro prospettati sotto la Mole per investimenti, infrastrutture e interventi in vista delle Olimpiadi 2026. Di fatto, lasciandoci le briciole: hockey maschile al PalaAlpitour, pattinaggio di velocità all’Oval, sci alpino al Sestriere. Non senza una delle tre Medal’s Plaza la cui collocazione oscilla tra piazza Vittorio Veneto e piazza Castello, come nel 2006. Pinerolo, Cesana e Pragelato, invece, resterebbero tagliate fuori, nonostante l’esperienza e gli impianti sportivi.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI