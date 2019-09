LO SCOIATTOLO IN FESTA-E LA FESTA DI COMPLEANNO SARA’ UNO SPETTACOLO

La scuola è iniziata da qualche settimana, il ritmo dei bambini è tornato a pieno regime per quanto riguarda i compiti, gli sport e, soprattutto, le feste. Esatto, perché andare a scuola, ritrovare i compagni, significa anche avere la possibilità di preparare compleanni da mille e una notte insieme a tanti amichetti. E se la fantasia e il tempo per l’organizzazione degli eventi dovessero mancare, il nostro consiglio è quello di affidarsi ai professionisti del divertimento, ovvero, a Lo Scoiattolo in Festa di via Negarville, a Mirafiori Sud. Molto più di un negozio di palloncini e addobbi, ma una vera agenzia in grado di realizzare party al top, curati e addobbati fino nei minimi particolari. La sede di via Negarville, infatti, rappresenta solo il punto di partenza per uno staff preparato capace di “inventare” l’allestimento adatto a qualsiasi location. «Siamo in grado di occuparci di tutto noi – spiega Miriam Pirani – della musica, del dj, dell’animazione e dell’allestimento dei luoghi dove i clienti desiderano festeggiare. E se fosse necessario, abbiamo una vasta rete di collaboratori. Quello che ci differenzia dagli altri è che noi non siamo esclusivamente un negozio di palloncini ma una struttura in grado di realizzare una festa dalla A alla Z».

La Scoiattolo in Festa via Negarville 25/d, Torino

011.3913189

Orario: 9-13; 15,30-19,30; domenica 9-13